Rekord: Diese Brosche von Napoleon ist 3,79 Millionen Euro wert

Eine historische Brosche von Napoleon Bonaparte ist in Genf für die Rekordsumme von 3,79 Millionen Euro versteigert worden. Die mit Diamanten besetzte Brosche, die der französische Kaiser 1815 nach der verlorenen Schlacht von Waterloo zurücklassen musste, übertraf damit am Mittwoch bei weitem die Erwartungen. Nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's war sie auf 120.000 bis 200.000 Schweizer Franken (rund 128.800 bis 214.600 Euro) geschätzt worden.

Die kreisrunde Brosche, die 1810 für Napoleon angefertigt worden war, hat einen Durchmesser von etwa 45 Millimetern. In der Mitte prangt ein 13,04 Karat schwerer Diamant, der von fast hundert kleineren Diamanten umgeben ist. Dem Auktionshaus zufolge sollte das Schmuckstück "vermutlich seinen Zweispitz bei besonderen Anlässen schmücken".

Kutsche mit Brosche blieb im Schlamm stecken

Die Brosche befand sich in einer der Kutschen, die bei der überhasteten Flucht Napoleons aus Waterloo im Schlamm stecken geblieben waren. Am 21. Juni 1815, drei Tage nach der Schlacht von Waterloo, wurde sie dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. als Kriegstrophäe überreicht.