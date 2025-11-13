Italien: Mutter tötet 9-jährigen Sohn mit Messer
Die Bluttat soll sich am Mittwochabend im Haus der Familie ereignet haben. Eine Mutter soll ihrem neunjährigen Sohn mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten haben. Die Frau soll vom Vater des Jungen geschieden sein.
Telefonisch nicht erreichbar
Wie italienische Medien berichten, stand die Familie unter der Aufsicht des Gerichts und der Sozialdienste. Als der Vater des Jungen seine Ex-Frau telefonisch nicht erreichen konnte, alarmierte er die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Junge bereits tot. Die 55-jährige Frau soll seit Längerem unter psychologischer Beobachtung gestanden haben. Nach der Tat versuchte die Frau, sich das Leben zu nehmen.
