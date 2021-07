Mutter rettet Baby vor dem Ertrinken - und stirbt

Suche nach Überlebenden

Regen und die Überschwemmungen haben in der letzten Woche in der ganzen Provinz Chaos angerichtet. Hauptstraßen wurden zu Flüssen, Autos, Schutt und sogar Menschen wurden von schnellen Strömungen mitgerissen. In der Provinzhauptstadt Zhengzhou starben in der Nacht zum Dienstag mindestens zwölf Menschen, als Hochwasser eine U-Bahn-Linie überschwemmte.

Die Rettungsarbeiten in Wangzongdian seien schwierig gewesen, da die einzige Brücke, die in das abgelegene Dorf führt, von den Wassermassen weggeschwemmt worden sei. Rettungskräfte versuchten am Freitag noch immer, Überlebende in der weitläufigen Region zu erreichen, in der mehr als 90 Millionen Menschen leben.