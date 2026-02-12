Bayern

Mumifizierte Leiche gefunden: Tochter (82) soll weiter Pension kassiert haben

Die Leiche dürfte mehrere Jahre in einem Haus in Niederbayern gelegen sein, ehe sie entdeckt wurde. Gegen die Tochter wird wegen Betrugs ermittelt.
12.02.2026, 12:55

Blaulicht auf einem Wagen der Polizeistreife.

Zusammenfassung

  • Mumifizierte Leiche einer 1922 geborenen Frau wurde in einem Haus in Ruhmannsfelden gefunden.
  • Gegen die 82-jährige Tochter wird wegen Betrugsverdachts ermittelt, da sie weiterhin Rentenzahlungen erhielt.
  • Hinweise auf einen gewaltsamen Tod liegen nicht vor; die genaue Todesursache bleibt unklar.

Nach dem Fund einer stark mumifizierten Leiche in einem Haus in Niederbayern wird wegen Betrugsverdachts gegen die Tochter der Toten ermittelt. 

Die Leiche habe schätzungsweise mehrere Jahre in dem Haus in Ruhmannsfelden (Landkreis Regen) gelegen, teilte die Polizei nach der Obduktion mit. Wie lang genau die Leiche vor dem Fund Anfang Februar in dem Haus lag, blieb unklar.

Tochter soll weiter Pension kassiert haben

Ihre 82 Jahre alte Tochter soll weiter Rentenzahlungen der Frau erhalten haben. Kripo und Staatsanwaltschaft gingen deshalb dem Verdacht des Betrugs nach. Die Verdächtige begab sich laut Polizei inzwischen selbst in Behandlung einer Fachklinik.

Hinweise auf einen gewaltsamen Tod der Mutter fanden sich demnach zunächst nicht. Eine genaue Ursache für den Tod der 1922 geborenen Frau machten die Ermittler aber ebenfalls nicht aus.

Agenturen, sif  | 

