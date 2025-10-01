Schüsse und Explosionen? Großeinsatz in München, ein Toter gefunden
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Es kam deswegen zu größeren Verkehrsbehinderungen, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.
Nach einer Meldung der Bild-Zeitung sollen die Ermittler einen Toten gefunden haben, sowie eine weitere verletzte Person. Zuvor sollen Schüsse gefallen sein. Dazu soll es mehrere Explosionen gegeben haben.
Die Polizei spricht von "Knallgeräuschen", die vernommen wurden: "Eine verletzte Person wurde aufgefunden die im Zusammenhang mit den Geschehnissen stehen könnte", heißt es auf X.
Schule bleibt geschlossen
Auf X rief die Polizei die Bevölkerung auf, den Bereich in dem im Norden der Landeshauptstadt gelegenen Stadtteil Lerchenau zu umfahren.
Die Löscharbeiten seien am Dienstagvormittag noch nicht beendet gewesen. Für den Einsatz blieb eine Mittelschule geschlossen. Es kam zu Sperrungen rund um den Einsatzort. Medienberichte, laut denen es zu Schüssen sowie Explosionen gekommen sein soll und es einen Toten gebe, bestätigte die Sprecherin gegenüber AFP nicht.
