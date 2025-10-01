Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Es kam deswegen zu größeren Verkehrsbehinderungen, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Nach einer Meldung der Bild-Zeitung sollen die Ermittler einen Toten gefunden haben, sowie eine weitere verletzte Person. Zuvor sollen Schüsse gefallen sein. Dazu soll es mehrere Explosionen gegeben haben.

Die Polizei spricht von "Knallgeräuschen", die vernommen wurden: "Eine verletzte Person wurde aufgefunden die im Zusammenhang mit den Geschehnissen stehen könnte", heißt es auf X.