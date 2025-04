Tragischer Fund: Müllsammler entdeckt ausgesetztes Baby neben Container

Auf der Suche nach wiederverwertbaren Abfällen hat ein Müllsammler in Brasilien die Überraschung seines Lebens erlebt: Neben einer Mülltonne in Rio de Janeiro entdeckte Samuel da Silva dos Santos am Dienstag (Ortszeit) ein ausgesetztes Baby. Das Bild des Mannes mit dem in eine rosa Decke gehüllten Neugeborenen inmitten einer Straße voller Schutt im Norden der brasilianischen Millionenstadt ging im Internet viral - und sorgte sowohl für Erleichterung als auch für Empörung.