Vier weitere würden noch vermisst, teilten die örtlichen Rettungsdienste mit. Das Unglück ereignete sich am Sonntag auf der riesigen Abfallentsorgungsanlage Bantargebang in der Satellitenstadt Bekasi.

Bantargebang nimmt täglich Tausende Tonnen Abfall aus der indonesischen Hauptstadt auf. Jakarta ist laut einem UNO-Bericht aus dem vergangenen Jahr mittlerweile die bevölkerungsreichste Stadt der Welt - in der Metropolregion leben etwa 42 Millionen Menschen. Rund um das weitläufige Gelände der Deponie arbeiten zahlreiche informelle Müllsammler und Kleinhändler. Sie sind bei solchen Unglücken besonders gefährdet.

Auch Müllwagen und Imbissstände verschüttet Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden die Opfer von Müllmassen und Trümmern verschüttet, als plötzlich ein Teil der Deponie abrutschte. Der Müllberg, der kollabierte, war nach Angaben der Nachrichtenagentur Antara mindestens 50 Meter hoch. Rettungskräfte suchen weiter nach den Vermissten. Der Erdrutsch begrub nach Angaben der Behörden auch mehrere Müllwagen und kleine Imbissstände. Was das Unglück auslöste, ist noch unklar – jedoch kommen die enormen Müllmassen gerade bei Regen leicht ins Rutschen.

Indonesiens Umweltminister Hanif Faisol Nurofiq kritisierte nach dem Unglück, die lokalen Behörden hätten trotz eines 2008 erlassenen Verbots weiter Müll auf der Deponie abgeladen. "Bantargebang gehört zur Stadtverwaltung von Jakarta, darum muss sie die Verantwortung übernehmen", sagte er im Sender Kompas TV. Jakartas Umweltbehörde gab auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme ab.