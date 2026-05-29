Drei Kletterer sterben nach Absturz an Nordamerikas höchstem Berg

Bei einem Absturz an Nordamerikas höchstem Gipfel sind drei Kletterer aus Lettland ums Leben gekommen. Eine vierte Person der siebenköpfigen Gruppe sei in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der lettische Kletterverband mit. Der Mitteilung zufolge handelte es sich bei den Todesopfern um "talentierte und erfahrene" Bergsteiger.

Der als Denali oder Mount McKinley bezeichnete Berg liegt im US-Bundesstaat Alaska. Mit fast 6.200 Metern Höhe ist er der höchste Gipfel Nordamerikas.

Nach Angaben des Nationalparks ging gegen Mitternacht ein Notruf bei den Parkrangern an, wonach die vier Bergsteiger während ihres Aufstiegs in der Nähe des Denali Passes abgestürzt waren. Der Unfall ereignete sich demnach auf einer Höhe von über 5.500 Metern. Die übrigen drei Mitglieder der Gruppe hätten sich zunächst um die abgestürzten Kletterer gekümmert, ehe sie zur Station auf rund 5.100 Metern Höhe zurückgekehrt seien.