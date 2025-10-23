Mit Motorsäge in der Kirche: Frau wollte Altar-Kreuz umschneiden

In einer oberfränkischen Kirche wollte eine Frau mutmaßlich das Kreuz umsägen - und zwar mit einer Motorsäge. Wie die Polizei mitteilt, hat die 55-Jährige in der evangelischen Stadtkirche "Peter und Paul" in Münchberg (Landkreis Hof) das große Holzkreuz am Altar angesägt.

Am Mittwochabend ging der Notruf ein, dass eine Frau mit einer Motorsäge in der Kirche randaliere. Die Beamten hätten verhindert, dass die 55-Jährige das Kreuz vollständig durchsägt, hieß es.