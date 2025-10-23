Mit Motorsäge in der Kirche: Frau wollte Altar-Kreuz umschneiden
- Frau (55) versucht mit Motorsäge, Kreuz in evangelischer Kirche in Münchberg anzusägen.
- Polizei verhindert vollständige Zerstörung, Sachschaden mindestens 1.000 Euro.
- Frau wird wegen vermuteter psychischer Probleme in Klinik eingewiesen.
In einer oberfränkischen Kirche wollte eine Frau mutmaßlich das Kreuz umsägen - und zwar mit einer Motorsäge. Wie die Polizei mitteilt, hat die 55-Jährige in der evangelischen Stadtkirche "Peter und Paul" in Münchberg (Landkreis Hof) das große Holzkreuz am Altar angesägt.
Am Mittwochabend ging der Notruf ein, dass eine Frau mit einer Motorsäge in der Kirche randaliere. Die Beamten hätten verhindert, dass die 55-Jährige das Kreuz vollständig durchsägt, hieß es.
Psychische Probleme vermutet
Wie die Polizei weiter mitteilte, leidet die Frau vermutlich unter psychischen Problemen. Sie kam deshalb in eine Klinik.
Beim Versuch, das Kreuz anzusägen, entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro, wie die Polizei schätzte. Das große Holzkreuz befindet sich am Altar, daran befestigt ist ein Corpus, der den sterbenden Jesus mit Dornenkrone zeigt.
