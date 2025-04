Kurz nach Hochzeit: Frischvermählter Mann soll Frau getötet haben

Kurz nach der Hochzeit soll ein Mann in Tschechien seine Ehefrau getötet haben. Gegen den 46-Jährigen werde wegen Mordverdachts ermittelt, bestätigte eine Polizeisprecherin. Die beiden hatten einander nach einem Bericht der tschechischen Nachrichtenagentur CTK erst vor wenigen Tagen das Ja-Wort gegeben. Zu dem mutmaßlichen Gewaltverbrechen kam es in der Nacht auf Montag in der Nähe der Stadt Ostrov nahe der Grenze zum deutschen Bundesland Sachsen.