Seltene Entdeckung: Fischer fing Weißen Hai aus der Adria

Der Fischer Gojko Mitrovic legte dem Institut für Meeresbiologie in der montenegrinischen Küstenstadt Kotor ein Foto von dem in der Adria sehr seltenen Meeresbewohner vor, wie das Institut auf seiner Facebook-Seite berichtete.

Weißer Hai: Vom Aussterben bedroht

Der außergewöhnliche Fang erfolgte diesen Angaben zufolge am Montag zwölf Kilometer von der Küste entfernt und in 115 Metern Tiefe. Es habe sich um ein junges Tier gehandelt. Der Weiße Hai (Carcharodon carcharias) gelangt auf natürliche Weise ins Mittelmeer, kommt aber in der Adria selten vor. Die Art gilt als vom Aussterben bedroht.

In der Adria war zuletzt 2023 in Kroatien ein junger Weißer Hai gefangen worden. Die Fischer behandelten ihn damals allerdings wie jeden anderen Fang und verkauften das Tier an ein Fischrestaurant.