NASA-Chef: Start der Mondmission Artemis 2 im März ausgeschlossen

Der Chef der US-Raumfahrtbehörde NASA hat einem Start der bemannten Mondmission Artemis 2 im Monat März eine Absage erteilt. Es gebe technische Probleme mit der Riesenrakete SLS, mit der die vier Astronauten den Mond umrunden sollen, teilte NASA-Chef Jared Isaacman am Samstag im Onlinedienst X mit. Techniker hätten in der Nacht ein Problem mit dem Heliumfluss in einer der Raketenstufen festgestellt, weshalb die SLS-Rakete und die Orion-Raumkapsel von der Startrampe zurück in die Werkshalle des Kennedy Space Center in Florida gebracht werden müssten. Dort würden dann technische Fragen geklärt und mögliche Reparaturen vorgenommen. "Das schließt den März als geplantes Startfenster aus", erklärte Isaacman.

Vier Astronauten sollen Mond umrunden Am Freitag hatte die NASA mitgeteilt, die erste bemannte Mondmission seit über 50 Jahren solle frühestens ab dem 6. März ins All starten. Angesichts eines möglichen Starts an jenem Datum hatten die Artemis-Astronauten, drei US-Bürger und ein Kanadier, ihre Quarantäne begonnen, die sie nun wieder abbrechen konnten. Die vier Astronauten sollen den Mond umrunden, nicht jedoch auf dem Erdtrabanten landen.