Der von Medien als "hoch fliegender Bandit" beschriebene Mohamed Amra wurde nach monatelanger Fahndung in Bukarest festgenommen. Letzten Mai war dieser in einer filmreifen Aktion aus der Haft in Frankreich geflohen. Amra ist ein bekannter Drogenhändler aus Nordfrankreich, heißt es aus Polizeikreisen. Er soll Verbindungen zur mächtigen Gang "Blacks" im von Bandengewalt geplagten Marseille haben.

Laut Staatsanwaltschaft wurde er am 10. Mai wegen Einbruchs zu 18 Monaten Haft verurteilt, in Marseille war er zudem wegen einer Entführung mit Todesfolge angeklagt. Während des Gerichtsverfahrens gegen ihn war er in verschiedenen Gefängnissen in Marseille, Paris und Rouen untergebracht, bis ihm die Flucht während seines Gefangenentransports gelang.