"Mitten ins Herz": Belgien erinnert an die Opfer des IS-Terrors

Am 22. März 2016 explodierten insgesamt drei Bomben in der belgischen Hauptstadt - zwei am Flughafen und eine in der U-Bahnstation Maelbeek. 35 Menschen starben, darunter drei islamistische Attentäter. Mehr als 300 wurden verletzt. Die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) hatte sich zu den Anschlägen bekannt. Derzeit ist ein Prozess zwischen 700 Klägern, dem belgischen Staat und Versicherern anhängig. Darin soll voraussichtlich Ende 2022 über die Zuständigkeit für Entschädigungen entschieden werden.