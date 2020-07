Mit Puma geflüchteter Pole stellt sich

Der Puma-Besitzer selbst wehrte sich gegen die Gerichtsanordnung, das illegal gehaltene Tier abgeben zu müssen, auch mit Videos auf Facebook. Darauf ist zu sehen, wie er den Puma streichelt und dieser ihm in einem Auto zärtlich den Kopf leckt. In einem anderen Video, mit dem Zoo-Mitarbeiter die gescheiterte Wegnahme des Tiers am Freitag dokumentierten, führt der Mann den Puma wie einen Hund an der Leine weg in sein Auto, um mit ihm in den Wald zu fliehen.