Flugzeug stürzte in Wohngebiet, Haus brach in Flammen aus

Ein Kleinflugzeug ist Medienberichten zufolge im US-Bundesstaat Minnesota über einem Wohngebiet bei Minneapolis abgestürzt. Auf ersten Bildern war ein brennendes Wohnhaus in der Stadt Brooklyn Park zu sehen, in dem nach Angaben örtlicher Fernsehsender aber niemand war. In den Videoclips war eine große dunkle Rauchwolke zu sehen.