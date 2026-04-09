"Unglaublicherweise und glücklicherweise wurde er lebend gefunden", sagte Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Bei dem Einsturz der Mine im nordwestlichen Bundesstaat Sinaloa am 25. März waren zwei Bergarbeiter ums Leben gekommen, ein weiterer wurde fünf Tage nach dem Unfall gerettet.