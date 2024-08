Tragödie an serbisch-bosnischer Grenze: 7 Migranten im Fluss ertrunken

Sieben Migranten sind in der Nacht auf Donnerstag beim Versuch, den serbisch-bosnischen Grenzfluss Drina illegal mit einem Boot zu überqueren, ertrunken. Wie Serbiens Innenminister Ivica Dacic gegenüber Medien erklärte, sei die Grenzpolizei in der serbischen Ortschaft Ljubovija gegen 5.00 Uhr früh über den Unfall informiert worden.

Rund 25 Personen waren auf dem Boot

Im Boot, das an der Drina zwischen den Ortschaften Orlaca in Serbien und Orlice bei Zvornik in Bosnien-Herzegowina gekentert war, waren rund 25 Personen.