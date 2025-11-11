Boot mit 90 Migranten kenterte vor Thailand: Bislang 21 Leichen geborgen

Nach dem Kentern eines Bootes mit Migranten vor der Küste im Grenzgebiet zwischen Malaysia und Thailand ist die Zahl der Toten gestiegen. Bisher wurden 21 Leichen geborgen, 13 Menschen konnten lebend gerettet werden, wie die Zeitung The Sun unter Berufung auf die malaysische Marinebehörde (MMEA) berichtete. Einsatzkräfte suchen unterdessen mit Schiffen und einem Flugzeug weiter nach zahlreichen Vermissten.

Das Unglück hatte sich am Wochenende ereignet, als ein Boot mit rund 70 Migranten - mutmaßlich Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya aus Myanmar - gekentert war. Nach Angaben der Behörden hatten die Flüchtlinge ihre Reise vor etwa einem Monat in Myanmar auf einem Mutterschiff mit rund 300 Menschen an Bord angetreten.