Bootsexplosion bei beliebtem Ausflugsziel: 15 Personen im Krankenhaus

Nach einem Zwischenfall in Miami sind 15 Menschen Medienberichten zufolge ins Krankenhaus gebracht worden. In welchem Zustand sich die Personen befanden, war zunächst unklar.

Der US-Sender NBC Miami, CBS News und die Tageszeitung Miami Herald berichteten unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr, dass es zuvor an einem Boot womöglich zu einer Explosion gekommen sei.