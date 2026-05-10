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Welt

Bootsexplosion bei beliebtem Ausflugsziel: 15 Personen im Krankenhaus

Bei einer Bootsexplosion in Miami wurden 15 Personen verletzt. Der Zustand der Verletzten ist unklar.
10.05.2026, 07:36

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Nach einem Zwischenfall in Miami sind 15 Menschen Medienberichten zufolge ins Krankenhaus gebracht worden. In welchem Zustand sich die Personen befanden, war zunächst unklar. 

Der US-Sender NBC Miami, CBS News und die Tageszeitung Miami Herald berichteten unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr, dass es zuvor an einem Boot womöglich zu einer Explosion gekommen sei.

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Der Miami Herald berichtete ferner unter Berufung auf eine Aufzeichnung der Leitstelle von mehreren Brandopfern. Einige davon hätten sich im Wasser befunden, sie seien mit Booten der Feuerwehr gerettet worden. 

Die Haulover Sandbar im Norden von Miami ist ein bei Touristen und Einheimischen beliebtes Ausflugsziel.

Vereinigte Staaten
Agenturen, pres  | 

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