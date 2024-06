Mexiko: Urlauber erlitt tödlichen Stromschlag im Whirlpool

Infolge eines Stromschlags in einem Outdoor-Jacuzzi im Nordwesten Mexikos ist ein Urlauber gestorben und seine Frau schwer verletzt worden.

Der Vorfall habe sich in einer Ferienwohnungsanlage in Puerto Peñasco am Golf von Kalifornien ereignet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Sonora am Mittwoch mit.