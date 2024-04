Bursche nach Stromschlag Ende März in Wien im Spital verstorben

Der 16-Jährige, der vor zweieinhalb Wochen auf einem ÖBB-Gelände in Wien-Penzing einen Stromschlag erlitten hatte, ist im AKH seinen schweren Verbrennungsverletzungen erlegen. Das erfuhr die APA am Mittwoch aus dem Spital.

Die Ärzte hätten vor einigen Tagen den Kampf um sein Leben verloren, hieß es. Der Teenager war am Nachmittag des 25. März auf dem Areal in der Deutschordenstraße auf einen abgestellten Zug geklettert und dann in eine Hochspannungsleitung geraten.