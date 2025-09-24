Lehrerin von Schüler (14) mit Messer attackiert
Die Pädagogin kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus, der Verdächtige verletzte sich bei seiner Festnahme selbst mit dem Messer.
Zusammenfassung
- Lehrerin im elsässischen Benfeld wurde von einem Schüler mit einem Messer angegriffen und verletzt.
- Ein 14-jähriger Verdächtiger wurde nach einer Fahndung festgenommen und hatte sich selbst verletzt.
- Die Schule wurde nach dem Vorfall evakuiert, Hintergründe des Angriffs sind noch unklar.
Im Elsass im Nordosten Frankreichs ist eine Lehrerin von einem Schüler mit einem Messer angegriffen worden.
Die 66 Jahre alte Pädagogin kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Gendarmerie sagte. Nach dem Schüler wurde zunächst gesucht.
Schüler verletzte sich bei Festnahme selbst
Dann wurde ein 14 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. Der Schüler habe sich bei der Festnahme selbst mit dem Messer verletzt, sagte der Sprecher der Gendarmerie.
Schule nach Vorfall geräumt
Die Schule in Benfeld, das nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist, war demnach nach dem morgendlichen Vorfall geräumt worden. Wie genau es zu dem Angriff gekommen war, war zunächst unklar.
