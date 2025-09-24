Lehrerin von Schüler (14) mit Messer attackiert

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Elsass im Nordosten Frankreichs ist eine Lehrerin von einem Schüler mit einem Messer angegriffen worden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SEBASTIEN BOZON

Die 66 Jahre alte Pädagogin kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Gendarmerie sagte. Nach dem Schüler wurde zunächst gesucht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SEBASTIEN BOZON

Schüler verletzte sich bei Festnahme selbst Dann wurde ein 14 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. Der Schüler habe sich bei der Festnahme selbst mit dem Messer verletzt, sagte der Sprecher der Gendarmerie.

Schule nach Vorfall geräumt Die Schule in Benfeld, das nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist, war demnach nach dem morgendlichen Vorfall geräumt worden. Wie genau es zu dem Angriff gekommen war, war zunächst unklar.