Nach Messerangriff am Holocaust-Mahnmal in Berlin: Festnahme

Nach einer islamistisch motivierten Messerattacke auf einen spanischen Touristen am Holocaust-Mahnmal in Berlin hat die deutsche Bundesanwaltschaft am Mittwoch einen mutmaßlichen Gehilfen des bereits verurteilten Täters festnehmen lassen. Der Syrer sei der Beihilfe zum versuchten Mord und zur gefährlichen Körperverletzung dringend verdächtig, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde in Karlsruhe weiter mit.

Gehilfe soll Haupttäter in seinem Vorhaben bestärkt haben

Dem 37-Jährigen wird zur Last gelegt, mit einem inzwischen für die Tat verurteilten Syrer in Kontakt gewesen zu sein und ihn am Nachmittag vor der Tat zu dem Angriff ermutigt zu haben. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Der Mann sollte noch am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden.