McDonalds in Australien muss wegen Vogelgrippe Frühstückszeit kürzen

Langschläfer aufgepasst: Die Fast-Food-Kette McDonalds hat die Verfügbarkeit ihres Frühstückssortiments in Australien verkürzt. Grund ist eine Eierknappheit wegen eines lokalen Vogelgrippeausbruchs . Eiergerichte wie der McMuffin sind auf dem Kontinent nun nicht mehr bis 12 Uhr Mittags, sondern nur noch bis 10.30 Uhr erhältlich.

"Wie viele Einzelhändler steuern wir die Versorgung mit Eiern aufgrund der aktuellen Herausforderungen in der Branche sorgfältig", teilte McDonald's auf Facebook mit. Man arbeite daran, die Situation so schnell wie möglich wieder zu normalisieren, so der Konzern.