US-Flagge gehisst: Deutscher Kabarettist sorgt für Eklat in Grönland

Dieser Witz ging nach hinten los: Der deutsche Kabarettist und TV-Moderator Maxi Schafroth soll am Mittwoch in der grönländischen Hauptstadt Nuuk versucht haben, die US-amerikanische Flagge zu hissen . Dabei soll er sich als Vertreter der US-Regierung ausgegeben haben. Der Vorfall ereignete sich einem Bericht zufolge vor dem Kulturzentrum in Nuuk.

Wie t-online berichtet, sollen Mitarbeiter des Kulturzentrums von Nuuk Schafroth, der auch für die NDR-Satiresendung "Extra 3" arbeitet, gerade noch daran gehindert haben. "Er hat eine Menge Chaos verursacht, gerade in der angespannten politischen Situation“, wird eine Augenzeugin von dem Online-Medium zitiert.

"Schande über Dich"

Ein grönländischer Aktivist hat von dem Vorfall ein Video gepostet. "Wenn Sie unsere Werte nicht respektieren, warum sind Sie dann in Nuuk?! Schande über Dich, Du Narr", schrieb er dazu.

Schafroth habe versucht, "witzig zu sein, indem er sich als Vertreter der US-Regierung ausgab", so der Aktivist weiter. Die Aktion sei von einem Kameramann gefilmt worden. Schafroth sei angezeigt worden.