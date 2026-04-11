Auf der griechischen Insel Lesbos ist laut Angaben des Bundesministeriums für Inneres (BMI) die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Griechenland habe zur Eindämmung bereits den EU-Katastrophenschutzmechanismus UCPM aktiviert und die Mitgliedstaaten um Hilfe ersucht.

Österreich kommt dem Hilfsersuchen nach: Eine Hilfslieferung von zwölf Paletten mit insgesamt 60.000 Stück Schutzausrüstung (darunter Schutzbrillen, Face Shields, Schutzkleidung) ist bereits nach Griechenland geschickt worden. Die Hilfslieferung verließ Freitagvormittag Österreich und sei noch am gleichen Tag auf Lesbos angekommen, heißt es von Seiten des BMI.