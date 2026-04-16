Am 13. April feierte der 26-jährige Kristopher Nathaniel Logan seinen Geburtstag in Arizona auf einem Boot in der Nähe des Parks Davis Camp, der sich in Bullhead City befindet. Als seine Kappe ins Wasser fiel , wollte das Geburtstagskind diese retten, doch dabei kam Logan ums Leben.

Wie The Arizona Republic und der Fernsehsender KTVU berichten, war Logan gerade dabei, mit seinen Freunden zu fischen. Als seine Kopfbedeckung ins Wasser fiel, sprang er ins Wasser. Dabei soll er jedoch versehentlich den Motor des Bootes abgestellt haben und von einer starken Strömung mitgerissen worden sein. Seine Freunde haben versucht, das Boot wieder in Gang zu bringen, um ihn zu retten, doch es war vergebens .

Die Einsatzkräfte trafen gegen 11:15 Uhr am Unfallort ein. Laut einer Erklärung der Polizei von Bullhead City wird kein Fremdverschulden vermutet. Logan trug keine Schwimmweste, als er ins Wasser sprang. Die Taucher der Feuerwehr konnten nach etwa einer Stunde die Leiche bergen.

Vater äußert sich zu Unfall

Gegenüber The Arizona Republic erklärte Logans Vater, der ehemaliger Feuerwehrmann ist, dass er es gewohnt sei, mit solchen tragischen Unfällen umzugehen. Dass es diesmal seine Familie betrifft, verkraftet er nur schwer: "Man erfährt eigentlich nie wirklich, was mit den Opfern oder den Menschen, die man behandelt hat, passiert ist … So nah war ich noch nie."

Laut seines Vaters soll Logan seinen Traum der Selbstständigkeit verfolgt haben. Er war als Poolreiniger tätig und liebte es zu angeln.