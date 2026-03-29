Mann raste in England mit Auto in Gruppe von Fußgängern

Bei einem Vorfall in der englischen Stadt Derby sind mehrere Fußgänger von einem Auto angefahren und sieben Menschen verletzt worden. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei der Grafschaft Derbyshire mit. Ihm werde versuchter Mord vorgeworfen.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstagabend im Stadtzentrum. Einige der Angefahrenen seien schwer verletzt, aber niemand lebensbedrohlich, hieß es. Rettungskräfte versorgten die Opfer und brachten sie ins Spital.