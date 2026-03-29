Mann raste in England mit Auto in Gruppe von Fußgängern
Bei einem Vorfall in der englischen Stadt Derby sind mehrere Fußgänger von einem Auto angefahren und sieben Menschen verletzt worden. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei der Grafschaft Derbyshire mit. Ihm werde versuchter Mord vorgeworfen.
Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstagabend im Stadtzentrum. Einige der Angefahrenen seien schwer verletzt, aber niemand lebensbedrohlich, hieß es. Rettungskräfte versorgten die Opfer und brachten sie ins Spital.
Kurz nach dem Vorfall hielten Beamte ein Fahrzeug an, das mutmaßlich an dem Vorfall beteiligt war. Der Fahrer, ein ursprünglich aus Indien stammender Mann in den Dreißigern, wurde festgenommen und bleibe in Polizeigewahrsam, hieß es weiter. Der Mann habe "mit Absicht" schwere Verletzungen durch gefährliches Fahren verursacht, so die Polizei.
Ermittlungen zum Hintergrund und möglichen Motiven der Tat liefen weiter. Man gehe nicht davon aus, dass weiter Gefahr bestehe. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung zu einem schwarzen Wagen, der an den Geschehnissen beteiligt gewesen sein soll. Die Straße Friar Gate, in der das Auto in die Fußgänger hineinfuhr, sowie umliegende Straßen waren auch am Sonntag weiter abgesperrt.
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