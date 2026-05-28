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Mann wegen Hitze kollabiert: Papst eilt zur Hilfe
Ein Pilger war bei hohen Temperaturen am Petersplatz ohnmächtig geworden. Der Papst half.
Zusammenfassung
- Ein Mann kollabierte während der Generalaudienz auf dem Petersplatz wegen der Hitze.
- Papst Leo XIV. leistete dem ohnmächtigen Pilger persönlich Hilfe, bevor Mitarbeiter Erste Hilfe übernahmen.
- Der Mann wurde nach medizinischer Versorgung im Rollstuhl abtransportiert, und der Papst setzte die Audienz fort.
Im Vatikan ist während einer Generalaudienz am Mittwoch ein Mann auf dem Petersplatz wegen der Hitze kollabiert.
Nach Angaben des Vatikans eilte Papst Leo XIV. dem Mann zu Hilfe, der in der Warteschlange stand, um dem Pontifex nach der Audienz auf dem Petersplatz die Hand zu reichen.
Der Papst kniete sich demnach neben den Mann, während Mitarbeiter des Vatikans sofort Erste Hilfe leisteten. Der Pilger war zuvor bei hohen Temperaturen ohnmächtig geworden.
Nachdem der Mann medizinisch versorgt worden war, wurde er auf einem Rollstuhl abtransportiert. Um ihn vor der Sonne zu schützen, spannten Helfer einen Sonnenschirm auf. Der Papst setzte anschließend seine Begegnung mit den Gläubigen fort.
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