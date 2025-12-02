Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Mann hat beim Anbohren einer am Strand der deutschen Nordseeinsel Amrum gefundenen Metallkugel lebensgefährliche Verbrennungen erlitten. Der 55-Jährige fand den bisher nicht eindeutig identifizierten Gegenstand am Samstagabend und nahm ihn mit nach Hause. Dort bohrte er die Kugel an, woraufhin sich das Gas nach derzeitigen Erkenntnissen wohl entzündete, wie die Polizei in Flensburg am Montag mitteilte.

Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten Mann von der Nordseeinsel in ein Krankenhaus nach Hamburg. Die Metallkugel hatte einen Durchmesser von etwa 15 Zentimetern. Worum es sich dabei genau handelte, war nach Polizeiangaben unklar. Kampfmittelräumdienst und andere beteiligte Behörden gingen demnach aktuell von einer Boje aus.