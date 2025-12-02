Mann findet Metallkugel am Strand, bohrt sie an und wird schwer verletzt
Zusammenfassung
- Ein 55-jähriger Mann erlitt lebensgefährliche Verbrennungen, nachdem er eine am Strand von Amrum gefundene Metallkugel zu Hause anbohrte und sich dabei vermutlich Gas entzündete.
- Die Herkunft der etwa 15 Zentimeter großen Kugel ist unklar; Polizei und Kampfmittelräumdienst vermuten derzeit eine Boje.
- Die Polizei warnt vor dem Umgang mit unbekannten Gegenständen an Stränden, da diese gefährliche Munition oder Munitionsbestandteile enthalten könnten.
Ein Mann hat beim Anbohren einer am Strand der deutschen Nordseeinsel Amrum gefundenen Metallkugel lebensgefährliche Verbrennungen erlitten. Der 55-Jährige fand den bisher nicht eindeutig identifizierten Gegenstand am Samstagabend und nahm ihn mit nach Hause.
Dort bohrte er die Kugel an, woraufhin sich das Gas nach derzeitigen Erkenntnissen wohl entzündete, wie die Polizei in Flensburg am Montag mitteilte.
Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten Mann von der Nordseeinsel in ein Krankenhaus nach Hamburg. Die Metallkugel hatte einen Durchmesser von etwa 15 Zentimetern.
Worum es sich dabei genau handelte, war nach Polizeiangaben unklar. Kampfmittelräumdienst und andere beteiligte Behörden gingen demnach aktuell von einer Boje aus.
Vorsicht bei unbekannten Fundstücken
Die Beamten rieten allgemein zur Vorsicht bei unbekannten Gegenständen an Stränden und Küsten. Unter anderem könnte es sich um Munition oder Munitionsbestandteile handeln, die nach den Weltkriegen massenhaft in Nord- und Ostsee versenkt wurden.
Öfter kommt es etwa zu Verbrennungen durch aus Granaten ausgetretenen weißen Phosphor, den Menschen finden.
