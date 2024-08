In Großbritannien hat ein Hund erneut einen Menschen getötet. Ein 53-jähriger Mann wurde in seinem Zuhause von seinem eigenen Hund tödlich verletzt, wie die Polizei in der nordwestenglischen Grafschaft Lancashire mitteilte.

Bei dem Tier handelt es sich um einen XL Bully. Die britische Regierung hatte die Hundeart nach mehreren Todesfällen verboten, die Haltung ist nur noch unter strengen Auflagen möglich.