Dieb will Ring stehen – und beißt Frau (88) den Finger ab
In Seattle haben sich am 13. Oktober dramatische Szenen abgespielt, nachdem eine 88-jährige Frau auf ihrer Veranda von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Mann hatte das Opfer zusammengeschlagen, um ihrem Schmuck zu stehlen. Dabei biss er ihr sogar den Finger ab.
Angreifer beißt Zeigefinger ab
Wie Kiro 7 berichtet, war Emma Cotton gerade auf ihrer Veranda im Garten, als sich plötzlich ein Mann auf ihrem Grundstück befand. Cottons Söhne erklärten gegenüber dem Medium, dass der Angreifer die 88-Jährige brutal zusammengeschlagen hatte, um ihren Schmuck zu stehlen. Als er einen Ring von ihrem rechten Zeigefinger nicht abnehmen konnte, biss er ihr diesen ab.
"Ich kann nicht sagen, wie ich mich dabei gefühlt habe, zu sehen, wie meiner Mutter der Finger abgebissen wurde und sie trotzdem ruhig blieb", erklärte Stuart Cotton, einer der Söhne des Opfers, gegenüber Kiro 7. "Ich weiß nicht, wie viele Medikamente sie ihr gegeben hatten, aber beim Anblick wäre ich fast ohnmächtig geworden."
Frau verbrachte 3 Tage auf Intensivstation
Emma Cotton verbrachte aufgrund einer Hirnblutung drei Tage in der Intensivstation, danach wurde sie in einen anderen Krankenflügel verlegt, wo sie immer noch behandelt wird. Ihre Söhne berichteten, dass der Kopf ihrer Mutter nach der Attacke so groß wie ein "Basketball" gewesen sei. "Ich habe sie nicht erkannt", erklärte Marvin Charles Cotton.
Verdächtige immer noch auf freiem Fuß
Die 88-Jährige erlitt neben der Hirnblutung auch zahlreiche Knochenbrüche. Ihr Finger konnte nicht wieder angenäht werden, weil der Angreifer sich mit dem Schmuck und dem Körperteil verschwand. Es ist unklar, wann sie wieder in ihr Haus zurückkehren kann.
Der Verdächtige wurde zwar von einigen Sicherheitskameras gefilmt, konnte jedoch bisher nicht gefasst werden.
