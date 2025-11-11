In Seattle haben sich am 13. Oktober dramatische Szenen abgespielt, nachdem eine 88-jährige Frau auf ihrer Veranda von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Mann hatte das Opfer zusammengeschlagen, um ihrem Schmuck zu stehlen. Dabei biss er ihr sogar den Finger ab.

Angreifer beißt Zeigefinger ab

Wie Kiro 7 berichtet, war Emma Cotton gerade auf ihrer Veranda im Garten, als sich plötzlich ein Mann auf ihrem Grundstück befand. Cottons Söhne erklärten gegenüber dem Medium, dass der Angreifer die 88-Jährige brutal zusammengeschlagen hatte, um ihren Schmuck zu stehlen. Als er einen Ring von ihrem rechten Zeigefinger nicht abnehmen konnte, biss er ihr diesen ab.

"Ich kann nicht sagen, wie ich mich dabei gefühlt habe, zu sehen, wie meiner Mutter der Finger abgebissen wurde und sie trotzdem ruhig blieb", erklärte Stuart Cotton, einer der Söhne des Opfers, gegenüber Kiro 7. "Ich weiß nicht, wie viele Medikamente sie ihr gegeben hatten, aber beim Anblick wäre ich fast ohnmächtig geworden."