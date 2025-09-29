In Altkleidercontainer eingeklemmt: Mann tot

Ungewöhnlicher Fall in Portugal: Ein Mann ist im Nobelbadeort Cascais an einem Altkleidercontainer gestorben, nachdem er sich den Arm in der Mechanik eingeklemmt hatte und sich nicht aus eigener Kraft befreien konnte. Der 45-Jährige habe vermutlich mehrere Stunden in dieser Lage festgesteckt und "in erheblichem Maße gelitten", zitierten der Sender CNN Portugal und weitere Medien einen Sprecher des Rathauses in Cascais circa 30 Kilometer westlich der Hauptstadt Lissabon.

Der Zwischenfall ereignete sich den Berichten zufolge bereits in der Nacht auf Samstag. Müllabfuhr-Mitarbeiter hätten die Leiche in den frühen Morgenstunden entdeckt, hieß es. Ein Arm des Opfers war demnach in der Mechanik eingeklemmt, der Rest des Körpers stand außerhalb. Die Feuerwehr von Cascais musste den Container auseinanderbauen, um den Leichnam zu bergen. Eine Autopsie solle nun die genaue Todesursache klären.