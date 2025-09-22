4,4 Millionen Euro Schaden: Ehepaar handelte mit manipulierten "Sky"-Receivern

Ein deutsches Ehepaar muss sich vor Gericht in Niederbayern verantworten. Die Angeklagten sollen manipulierte Receiver, mit dem der Pay-TV-Sender "Sky" empfangen werden konnte, verkauft und zusätzlich eine jährliche Gebühr von 50 Euro für die Nutzung eingehoben haben.

Der Elektromechaniker (68) und seine Frau (70) sollen die Receiver zu einem Preis von 199 Euro in ihrem eigenen Geschäft im Ort Deggendorf angeboten haben. So sollen sie seit 2014 dem Privatsender in 4611 Fällen einen Schaden von rund 4,4 Millionen Euro zugefügt haben. Der Erlös des Paares soll ungefähr bei einer halben Million Euro liegen, wie SZ berichtet.