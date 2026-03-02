Straßenbahnunfall in Mailand mit zwei Toten: Ermittlungen gegen Fahrer

Nach dem schweren Straßenbahnunfall mit zwei Toten und rund 50 Verletzten am Freitag in Mailand hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Tramfahrer eingeleitet. Ihm wird fahrlässige Tötung und schwere Körperverletzungen vorgeworfen. Der 60-jährige Fahrer, der in 35 Jahren Berufstätigkeit noch nie in einen Unfall verwickelt war, gab laut Berichten vom Montag an, nach einem Schwächeanfall die Kontrolle über die Straßenbahn nach einer scharfen Kurve verloren zu haben.

Die Ermittler prüfen außerdem, warum das automatische Notbremssystem nicht ausgelöst und den Unfall verhindert hat. Vor dem Unglück soll der Fahrer eine Haltestelle missachtet haben. Das Fahrzeug entgleiste bei hoher Geschwindigkeit und prallte gegen ein Gebäude. Der Fahrer wurde im Rahmen der Ermittlungen von der Stadtpolizei und der Staatsanwaltschaft Mailand angehört. Er wurde einem Drogen- und Alkoholtest unterzogen, der negativ ausfiel.