Straßenbahn in Mailand entgleist: Zwei Tote und 40 Verletzte

In Mailand sind zwei Personen ums Leben gekommen, nachdem eine Straßenbahn am Freitag entgleist und gegen ein Gebäude geprallt ist. Das Fahrzeug riss dabei eine Ampel um und durchbrach die Schaufensterscheibe eines Restaurants. Rund 40 Personen wurden verletzt. Feuerwehrleute kamen zum Einsatz, um eingeklemmte Personen zu befreien. Bei einem der Toten, einem 60-jährigen Mailänder, soll es sich um einen Fußgänger handeln. Dieser wurde vermutlich von der Straßenbahn erfasst, als sie in geringer Entfernung von der Ampel und einem Zebrastreifen entgleiste.

Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz - Krankenwagen, Feuerwehr und Stadtpolizei. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, wie auch der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala berichtete. "Wir haben etwas unter uns gespürt, dann ist die Straßenbahn entgleist und wir wurden alle durcheinandergeworfen", sagte eine Frau, die sich in der Tram befand, wie Medien berichteten. "Die Straßenbahn bog ab, nahm an Geschwindigkeit zu und prallte gegen ein Gebäude. Ich war an der letzten Haltestelle eingestiegen und stand in der Nähe des Fahrers. Alle fielen auf mich", berichtete ein weiterer Fahrgast.

