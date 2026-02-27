Straßenbahn in Mailand entgleist: Zwei Tote und 40 Verletzte
In Mailand sind zwei Personen ums Leben gekommen, nachdem eine Straßenbahn am Freitag entgleist und gegen ein Gebäude geprallt ist. Das Fahrzeug riss dabei eine Ampel um und durchbrach die Schaufensterscheibe eines Restaurants. Rund 40 Personen wurden verletzt. Feuerwehrleute kamen zum Einsatz, um eingeklemmte Personen zu befreien.
Bei einem der Toten, einem 60-jährigen Mailänder, soll es sich um einen Fußgänger handeln. Dieser wurde vermutlich von der Straßenbahn erfasst, als sie in geringer Entfernung von der Ampel und einem Zebrastreifen entgleiste.
Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet
Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz - Krankenwagen, Feuerwehr und Stadtpolizei. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, wie auch der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala berichtete.
"Wir haben etwas unter uns gespürt, dann ist die Straßenbahn entgleist und wir wurden alle durcheinandergeworfen", sagte eine Frau, die sich in der Tram befand, wie Medien berichteten. "Die Straßenbahn bog ab, nahm an Geschwindigkeit zu und prallte gegen ein Gebäude. Ich war an der letzten Haltestelle eingestiegen und stand in der Nähe des Fahrers. Alle fielen auf mich", berichtete ein weiterer Fahrgast.
Tramfahrer und Zeugen sollen befragt werden
Die Mailänder Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung ein. Der Tramfahrer und Zeugen sollen befragt werden. ATM, das Unternehmen, das den öffentlichen Nahverkehr in Mailand betreibt, kondolierte der Familie des Opfers. "In diesem Moment unermesslichen Schmerzes gilt der Gedanke des Unternehmens in erster Linie der Familie der Person, die ihr Leben verloren hat, sowie allen Verletzten. Ihnen sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus", hieß es.
Bei dem Unglücksfahrzeug handelt es sich um das neue Modell Tramlink, das erst seit wenigen Wochen in Mailand im Einsatz ist. Es ist mit zwei Fahrerkabinen bestückt - jeweils eine an jedem Ende -, sodass bei Bedarf die Fahrtrichtung gewechselt werden kann. Die Bahn ist 25 Meter lang, besteht aus drei miteinander verbundenen Modulen und verfügt über 66 Sitzplätze.
