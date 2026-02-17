Badner Bahn: Garnitur nach Kollision in Guntramsdorf entgleist
Zusammenstoß eines Pkw mit der Badner Bahn im Bezirk Mödling: Niemand wurde verletzt, aber die Garnitur sprang aus den Schienen.
In Guntramsdorf (Bezirk Mödling) kam es Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einer Garnitur der Badner Bahn.
Verletzt wurde niemand, doch durch die Wucht des Aufpralls entgleiste die Garnitur.
Der Pkw-Lenker und die Fahrgäste wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Guntramsdorf zum nächstgelegenen Bahnhof gebracht.
