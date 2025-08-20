Ein Mann ist am Mittwoch am Flughafen Mailand Malpensa festgenommen worden, nachdem er in Terminal 1 randaliert, einen Mülleimer in Brand gesetzt und mit einem Hammer mehrere Check-in-Monitore zerstört hatte.

Das Feuer nahe Gate 13 löste bei Reisenden Panik aus. Sicherheitskräfte des Flughafenbetreibers SEA konnten den Mann überwältigen, bevor die Polizei ihn festnahm, wie Medien berichteten.