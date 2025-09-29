Mafioso bedroht Priester: Festnahme

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi hat eine Verstärkung der Schutzmaßnahmen für den Anti-Camorra-Priester Maurizio Patriciello angeordnet. Während Patriciello die Sonntagsmesse in der Vorstadtsiedlung Caivano bei Neapel zelebrierte, mischte sich ein Camorra-Mitglied unter die Gläubigen, die zum Kommunionempfang anstanden. Er näherte sich dem Priester und überreichte ihm ein Taschentuch mit einer Pistolenkugel Kaliber neun Millimeter, dann flüchtete er.

Später wurde ein 75-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen. Bereits am Samstagabend hatten etwa zehn Personen auf Motorrollern Schüsse in unmittelbarer Nähe der Pfarre im Parco Verde abgefeuert. Caivano gilt als Drogenumschlagplatz Die 35.000-Einwohner-Gemeinde Caivano gilt als Drogenumschlagplatz. In den vergangenen Jahren hatte Patriciello mit seinen Predigten auf Facebook und anderen Kampagnen immer wieder die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Problem der Camorra in der vom organisierten Verbrechen kontrollierten Gegend um Neapel gelenkt. So sicherte er sich auch Unterstützung von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, die Caivano 2023 besucht hatte.