Prominenter Mafia-Boss der ́Ndrangheta in Haft

Bei einer Razzia gegen die 'Ndrangheta, die Mafiaorganisation in der süditalienischen Region Kalabrien, sind Dienstagfrüh 26 Personen festgenommen worden, unter ihnen auch der prominente Boss Pino Piromalli. Der Einsatz der Carabinieri-Spezialeinheit ROS begann im Morgengrauen. Den Festgenommenen werden unter anderem Mafiazugehörigkeit, Erpressung, Geldwäsche sowie illegaler Waffenbesitz vorgeworfen.

Der "Entstellte" wieder in Haft Auch die Beeinflussung öffentlicher Ausschreibungen und betrügerische Vermögensübertragungen werden ihnen zur Last gelegt. Der 80-jährige Piromalli, Chef eines 'Ndrangheta-Clans aus der Hafenstadt Gioia Tauro, war seit 2021 wieder auf freiem Fuß, nachdem er eine 22-jährige Haftstrafe verbüßt hatte. Bekannt unter dem Spitznamen "der Entstellte", war er 1999 nach sechs Jahren auf der Flucht festgenommen worden. In den Ermittlungen der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft von Reggio Calabria gilt Piromalli als Hauptverdächtiger.