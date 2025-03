Luxus-Kreuzfahrtschiff "Crown Princess" geriet in Sturm: 16 Verletzte

Am 25. Februar geriet das Luxus-Kreuzfahrtschiff in einen schweren Sturm . Orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h trafen die Crown Princess, die durch den heftigen Wellengang plötzlich stark in Schieflage geriet. Das dramatische Resultat: 16 Menschen wurden verletzt .

Chaotische Szenen an Bord

"Ich fühlte, wie das Schiff kippte, und sah das Meer bedrohlich hoch aufsteigen", schilderte ein Passagier die beängstigenden Momente. Laut der New York Post neigte sich das Schiff um 14 Grad zur Seite – Tische und Stühle kippten um, während in den Bordshops Parfümflaschen und Handtaschen aus den Regalen geschleudert wurden. In der Bordküche spielten sich chaotische Szenen ab: Küchengeräte rutschten quer durch den Raum, während sich das Personal verzweifelt am Tresen festhielt.

Trotz des dramatischen Zwischenfalls blieb das Schiff selbst unbeschädigt. Die Sicherheit der Passagiere sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, betonte ein Sprecher der Kreuzfahrtgesellschaft Princess Cruises. Die rund 1.200 Crewmitglieder hätten rasch reagiert.