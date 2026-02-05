Von Dieben zerstört, vom Louvre gerettet: Krone erhält neuen Glanz
Die bei dem spektakulären Einbruch im Pariser Louvre von den flüchtenden Dieben zurückgelassene Krone kann vollständig wiederhergestellt werden. Die Krone der einstigen Kaiserin Eugénie werde ihren einstigen Glanz wieder zurückerhalten, teilte das Museum am Mittwoch mit.
Das Schmuckstück sei "zerquetscht und erheblich verformt" worden, als die Einbrecher versuchten, sie durch einen relativ kleines Loch zu ziehen, das sie mit einem Trennschneider in die Vitrine geschnittenen hätten. Anschließend sei die Krone durch einen "heftigen Stoß" zerbrochen, teilte der Louvre mit. Demnach sind noch alle Teile der Krone vorhanden - mit Ausnahme eines von acht goldenen Adlern. Auch alle 56 Smaragde sind noch da, nur von den 1354 Diamanten fehlen zehn, wie das Museum mitteilte.
Ein Expertenkomitee unter Leitung der Museumspräsidentin Laurence des Cars werde die Restaurierung beaufsichtigen, die von Experten ausgeführt werde, die noch auszuwählen seien. Die Krone hatte einst Eugénie de Montijo gehört, der Ehefrau des letzten französischen Kaisers Napoleon III.
Einbruch am 19. Oktober
Bei dem Einbruch am 19. Oktober hatten die Diebe Kronjuwelen im materiellen Wert von etwa 88 Millionen Euro und unschätzbarem historischen Wert gestohlen. Während sie die Krone auf der Flucht verloren, bleiben acht weitere Schmuckstücke verschwunden, darunter eine mit Smaragden und Diamanten besetzte Kette, die Napoleon Bonaparte seiner zweiten Ehefrau Marie-Louise geschenkt hatte.
Die beiden Täter und zwei Komplizen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft, von der Beute fehlt weiterhin jede Spur. Experten gehen davon aus, dass Hehler die Edelsteine herausgebrochen und das Gold eingeschmolzen haben.
