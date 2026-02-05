Von Dieben zerstört, vom Louvre gerettet: Krone erhält neuen Glanz

Die bei dem spektakulären Einbruch im Pariser Louvre von den flüchtenden Dieben zurückgelassene Krone kann vollständig wiederhergestellt werden. Die Krone der einstigen Kaiserin Eugénie werde ihren einstigen Glanz wieder zurückerhalten, teilte das Museum am Mittwoch mit.

Das Schmuckstück sei "zerquetscht und erheblich verformt" worden, als die Einbrecher versuchten, sie durch einen relativ kleines Loch zu ziehen, das sie mit einem Trennschneider in die Vitrine geschnittenen hätten. Anschließend sei die Krone durch einen "heftigen Stoß" zerbrochen, teilte der Louvre mit. Demnach sind noch alle Teile der Krone vorhanden - mit Ausnahme eines von acht goldenen Adlern. Auch alle 56 Smaragde sind noch da, nur von den 1354 Diamanten fehlen zehn, wie das Museum mitteilte.