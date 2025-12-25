"Außergewöhnlich": Lottospieler knackt Milliarden-Jackpot

In den USA hat ein Lottospieler ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen: Eine Person aus dem US-Bundesstaat Arkansas hat am Heiligen Abend einen rund 1,8 Milliarden Dollar (1,53 Mrd. Euro) schweren Lotto-Jackpot geknackt - nach Angaben der Betreiber der Lotterie "Powerball" der zweithöchste in der US-Geschichte. Gewonnen hat demnach der Spielschein mit den richtigen fünf Zahlen 4, 25, 31, 52, 59 und der Zusatzzahl 19.

"Außergewöhnlicher Gewinn"

"Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Gewinn, der das Leben verändert", wurde "Powerball"-Chef Matt Strawn auf der Webseite der Lotterie zitiert.