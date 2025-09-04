"Die Leute schrien": Unfall mit Doppeldeckerbus in London
Zusammenfassung
- Doppeldeckerbus der Linie 24 fuhr nahe Victoria Station in London auf den Gehsteig und verletzte mehrere Menschen.
- Unter den Verletzten befinden sich auch Fußgänger und der Busfahrer; Todesfälle wurden zunächst nicht gemeldet.
- Augenzeugen berichten von hoher Geschwindigkeit des Busses, Bilder zeigen beschädigte Frontscheibe.
Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden. Fußgänger seien ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station auf den Gehsteig gefahren war, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.
Der London Ambulance Service wurde gegen 8:20 Uhr über einen Vorfall mit einem Bus informiert. Derzeit arbeiten die Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Rettungsdienst vor Ort.
Doppeldeckerbus mit zerstörter Frontscheibe
Auch der Lenker sei unter den Verletzten. Augenzeugenberichten zufolge fuhr der Bus mit hoher Geschwindigkeit, bevor er auf den Gehsteig geriet.
"Der Bus kam aus Westminster, fuhr sehr schnell und kam von der Straße ab. Es waren etwa 15 oder 16 Menschen im Bus. Die Leute schrien, es war schrecklich", so ein Augenzeuge gegenüber dem East London Advertiser.
Berichte über Todesfälle gab es zunächst nicht, wie Scotland Yard bestätigte. Es handelte sich dem PA-Bericht zufolge um einen Bus der Linie 24. Auf Bildern vom Unfallort war ein roter Doppeldeckerbus mit zerstörter Frontscheibe zu sehen. Victoria Station gehört zu den frequentiertesten Bahnhöfen in der britischen Hauptstadt.
Kommentare