"Die Leute schrien": Unfall mit Doppeldeckerbus in London

Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden. Fußgänger seien ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station auf den Gehsteig gefahren war, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Der London Ambulance Service wurde gegen 8:20 Uhr über einen Vorfall mit einem Bus informiert. Derzeit arbeiten die Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Rettungsdienst vor Ort.