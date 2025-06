Neben den beiden kam auch ein 32-jähriger Fahrgast nach der medizinischen Erstversorgung in ein Spital. Eine 33-jährige Frau wurde ebenfalls verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Gudrunstraße in Wien-Favoriten sind am Freitagvormittag vier Insassinnen und Insassen eines Busses der Wiener Linien - darunter ein sechsjähriges Mädchen und dessen 39 Jahre alte Mutter - leicht bis mittelschwer verletzt worden.

Weiterer Unfall in Favoriten am Freitagabend

Zu einem weiteren Unfall kam es in Favoriten knapp vor 19.00 Uhr. Ein 33-Jähriger wollte mit seinem Pkw von der Geiselbergstraße in die Arsenalstraße einbiegen, dabei geriet jedoch das Fahrzeug ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überfuhr eine Verkehrsinsel sowie einen Grünstreifen, touchierte ein Verkehrszeichen und kollidierte schließlich mit einem Linienbus, der am dortigen Busfahrstreifen hielt.

Die 31-jährige Beifahrerin des Fahrzeuglenkers erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und konnte nach medizinischer Erstversorgung durch einen Rettungsdienst in häusliche Pflege entlassen werden. Bei dem Unfall wurde darüber hinaus niemand verletzt.