Der Mann hatte junge Frauen aus China auf einen Drink oder zum Lernen in seine Londoner Wohnung geladen, wo er sie dann mit Drogen betäubte und vergewaltigte. Er filmte viele seiner Vergewaltigungen, im Prozess dienten die Videos als Beweise. Nach seiner Verurteilung am 5. März hatte die Metropolitan Police mitgeteilt, sie habe Hinweise auf mehr als 50 weitere mutmaßliche Opfer - und appellierte an die Betroffenen, sich bei der Polizei zu melden. Innerhalb von vier Wochen meldeten sich nun 23 Frauen aus "verschiedenen Teilen der Welt".

Die meisten mutmaßlichen Übergriffe hätten in London und China stattgefunden, sagte der Ermittler Kevin Southworth. Bisher habe sich keine Frau aus dem nordirischen Belfast gemeldet, wo Zou ab 2017 studiert hatte. 2019 wechselte er dann ans University College in London. Die Polizei schließt laut Southworth auch nicht aus, "dass er überall auf der Welt Straftaten begangen haben könnte".

Auch wegen Drogenbesitzes verurteilt

Der Chinese war am 5. März in 28 Anklagepunkten für schuldig befunden worden, darunter elf Fälle von Vergewaltigung und ein Fall von Freiheitsberaubung. Um seine Opfer zu betäuben, hatte er sich dem Gericht zufolge das Mittel Butandiol beschafft. Er wurde deshalb auch wegen Drogenbesitzes verurteilt. Die Londoner Polizei will der Staatsanwaltschaft nach der Strafmaßverkündung am 19. Juni nun weitere Beweise für einen neuen Prozess übergeben.