Die Londoner Polizei hat einen versehentlich aus der Haft entlassenen Sexualstraftäter wieder gefasst. Der Asylbewerber war im September zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, unter anderem weil er eine 14-Jährige sexuell belästigt hatte. Der Mann war Juni auf einem kleinen Boot irregulär über den Ärmelkanal ins Land gekommen. Eigentlich sollte er in sein Heimatland abgeschoben werden, doch vor wenigen Tagen wurde er freigelassen. Die Panne löste eine Großfahndung aus.

Wochenlange Proteste vor Asylbewerberunterkünften Der Fall schlägt in britischen Medien hohe Wellen, weil Einwanderungsgegner den sexuellen Übergriff im Sommer für wochenlange, teils gewalttätige Proteste vor Asylbewerberunterkünften genutzt hatten. Gleichzeitig wirft er ein Schlaglicht auf die hoffnungslos überfüllten Gefängnisse in Großbritannien, in denen teils chaotische Zustände herrschen.