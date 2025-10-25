Versehentliche Freilassung eines Sexualstraftäters sorgt für Aufsehen

Die englische Polizei hat versehentlich einen verurteilten Sexualstraftäter freigelassen, dessen Fall im Sommer ausländerfeindliche Proteste ausgelöst hatte.

Die Fahndung nach dem äthiopischen Asylbewerber laufe auf Hochtouren, teilte die Polizei der Grafschaft Essex am Samstag mit. Die gemeinsam mit der Londoner Polizeibehörde geführte Suche habe über die ganze Nacht gedauert. "Uns ist bewusst, dass diese Situation die Menschen beunruhigt", hieß es weiter.

Der gesuchte Gefängnisinsasse war im Juli festgenommen worden, nachdem er ein 14-jähriges Mädchen und eine erwachsene Frau sexuell belästigt hatte. Er hatte einen Monat seiner einjährigen Haftstrafe abgesessen und sollte Berichten zufolge eigentlich abgeschoben werden. Laut dem britischen Telegraph wurde er jedoch fälschlich als Häftling eingestuft, der auf Bewährung entlassen werden sollte. Zudem wurden ihm 76 Pfund (umgerechnet 87 Euro) Entlassungsbeihilfe ausgezahlt.