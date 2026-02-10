Zwei Jugendliche an Londoner Schule niedergestochen

Als tatverdächtig gilt ein 13-Jähriger, der nach der Messerattacke aus der Schule geflohen sein soll, erklärte die Londoner Met Police. Er sei kurz danach wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen worden. Die beiden Burschen befinden sich in einem ernsten Zustand. Als terroristisch wird der Vorfall laut Polizei derzeit nicht eingestuft.

Dabei konnte demnach auch eine Waffe sichergestellt werden. Den Angaben nach befinden sich die beiden Burschen in einem ernsten Zustand und werden notfallmäßig behandelt. "Wir warten auf ein Update zu ihrem Zustand, gehen aber davon aus, dass die Lage ernst ist", sagte Detective Chief Superintendent Luke Williams von der Londoner Met Police. Die Ermittlungen werden laut Williams aufgrund der Umstände inzwischen von der Londoner Anti-Terror-Polizei geleitet. Als terroristisch werde der Vorfall jedoch derzeit nicht eingestuft, sagte Williams. Die Hintergründe seien noch unklar.